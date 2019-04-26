Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Американский суд приговорил гражданку РФ Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью незаконной работы на Правительство России".

На заседании девушка расплакалась, попросила прощения и заявила, что рассчитывает на снисходительность судьи. Бутина также выразила надежду на своё возвращение на родину.

Защита россиянки ранее рассчитывала, что девушку приговорят к уже отбытому сроку и вышлют в Россию сразу после вынесения судьёй решения.

Напомним, россиянка находится под стражей с июля 2018 года. Ранее Мария Бутина признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления.