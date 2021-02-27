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Норвежка Йохауг победила в скиатлоне на ЧМ в Германии

Россиянка Татьяна Сорина финишировала восьмой.

27 февраля 2021, 13:49
<p>Тереза Йохауг. Фото © ТАСС / Johanna Lundberg</p>

Тереза Йохауг. Фото © ТАСС / Johanna Lundberg

Норвежская спортсменка Тереза Йохауг выиграла золото в скиатлоне на 15 км (7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем) на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе, Германия. Россиянка Татьяна Сорина пришла восьмой.

Йохауг одержала победу, показав время 38 минут и 35,5 секунды. Второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон (+30 секунд) и Эбба Андерссон (+30,2 секунды).

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Отметим, что Йохауг стала 11-кратной чемпионкой мира, даже несмотря на падение. Так, на первом круге гонки Карлссон пыталась обойти её по внешнему радиусу, но наступила на лыжи норвежки, из-за чего обе спортсменки упали.

Лучшая из россиянок Татьяна Сорина (+1 минута 23,3 секунды) финишировала восьмой, Яна Кирпиченко (+1.30,0) заняла 10-е место, Юлия Ступак (+1.52,5) пришла 11-й, а Наталья Непряева (+2.04,3) — 16-й.

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А ранее российский лыжник Большунов стал четвёртым в спринте на чемпионате мира в Германии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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