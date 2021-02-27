В США начали расследование против вышедшей из "Северного потока – 2" компании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении американской компании Baker Hughes. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что комиссия заинтересовалась деятельностью компании ещё в декабре. Расследование организовано в связи с её сотрудничеством с проектами, которые подпали под американские санкции. Представители Baker Hughes сообщили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. Кроме того, в компании также начали внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства.

В конце февраля Baker Hughes и ещё несколько немецких и американских компаний отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток – 2". Позже представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США намерены продолжать наблюдение за предприятиями, связанными с газопроводом.

Ранее Лайф рассказывал, что в кабмине ФРГ подтвердили факт переговоров с США по "Северному потоку – 2". Как сообщили СМИ, Берлин пытается убедить Вашингтон отказаться от санкций против газопровода.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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