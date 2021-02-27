Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении трубача "Машины времени"
Их допрашивают.
Подозреваемые в нападении на Александра Дитковского. Коллаж © LIFE, Фото © LIFE
Столичные правоохранители задержали двух молодых людей, которые могут быть причастны к нападению на участника известных российских групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского. Об этом Лайфу рассказал источник.
Подозреваемые в нападении. Фото © LIFE
По информации нашего собеседника, речь идёт о 18-летнем и 19-летнем юношах. По его словам, в ходе допроса в отделе полиции парни пояснили, что попросили прохожего — Дитковского — помочь деньгами, а тот в ответ послал их. Музыкант якобы вышел из авто и полез в перепалку, после чего молодые люди напали на него.
Подозреваемые в нападении. Фото © LIFE
Ранее сегодня сообщалось, что после избиения музыканта полиция завела два уголовных дела, в том числе о побоях.
По данным источника Лайфа, вечером 25 февраля на парковке к Дитковскому подошла компания из трёх-четырёх молодых людей в масках и прозрачных очках. Сначала они требовали денег, а после отказа стали преследовать музыканта и завязали словесную перепалку. Один из парней сильно ударил Дитковского по лицу, тот поскользнулся и упал. После этого отморозки запинали Александра и убежали. Друг музыканта был неподалёку, но не успел заступиться за него.
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Лайф публиковал видео из больницы, куда приехал музыкант. На кадрах видно, что вся правая часть лица артиста сильно опухла. У Дитковского перелом лицевой кости, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, музыканта готовят к операции.
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