Композитора Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом и 75-процентным поражением лёгких
Болезнь протекает тяжело.
Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова доставлена в одну из клиник Москвы с заражением коронавирусной инфекцией и 75-процентным поражением лёгких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её представителя Виталия Мирошникова.
"Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой", — заявил собеседник агентства.
95-летняя Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат Всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Самые её популярные песни "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений Людмилы Лядовой — оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".
Ранее Лайф сообщал, что с двусторонней пневмонией госпитализирован актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни".
Выбор редакции
Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении трубача "Машины времени"
Власти Петербурга призвали пенсионеров лечиться от коронавируса в больницах
"Пирожки канули в Лету": Шеф Ивлев оценил перспективы развития стритфуда в России
ЦСКА третий раз подряд выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Врач рассказала об угрозе мультисистемного воспалительного синдрома у переболевших ковидом
Комментариев: 0