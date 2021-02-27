Композитора Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом и 75-процентным поражением лёгких

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова доставлена в одну из клиник Москвы с заражением коронавирусной инфекцией и 75-процентным поражением лёгких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её представителя Виталия Мирошникова.

"Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой", — заявил собеседник агентства.

95-летняя Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат Всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Самые её популярные песни "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений Людмилы Лядовой — оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".

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