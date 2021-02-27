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Лайфу опровергли информацию о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

В исправительную колонию в Коломне не поступало распоряжений о дальнейшем этапе блогера.

27 февраля 2021, 14:50
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Сообщения о прибытии блогера Алексея Навального в ИК-2 Владимирской области для отбывания наказания недостоверны. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, распоряжений о дальнейшем этапе блогера не поступало и в исправительную колонию в Коломне, куда его доставили накануне.

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Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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