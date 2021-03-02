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В "Пятёрочке" рассказали, из-за чего рухнула вывеска, насмерть придавившая пенсионерку

Нижегородский магазин находится на связи с полицией для выяснения всех обстоятельств трагедии.

2 марта 2021, 06:26
<p>Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

В "Пятёрочке" рассказали Лайфу, из-за чего на пенсионерку рухнула вывеска магазина в Нижнем Новгороде. 85-летняя женщина скончалась в больнице.

"Вывеску оторвало в результате схода снега с крыши пятиэтажного дома, в котором расположен магазин. Немедленно после происшествия сотрудниками магазина была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую. Мы скорбим о случившемся и находимся на связи с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в пресс-службе компании.

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Огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске — видео

Напомним, накануне вывеска супермаркета "Пятёрочка" средь бела дня рухнула на пожилую женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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