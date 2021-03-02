В "Пятёрочке" рассказали, из-за чего рухнула вывеска, насмерть придавившая пенсионерку
Нижегородский магазин находится на связи с полицией для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области
В "Пятёрочке" рассказали Лайфу, из-за чего на пенсионерку рухнула вывеска магазина в Нижнем Новгороде. 85-летняя женщина скончалась в больнице.
"Вывеску оторвало в результате схода снега с крыши пятиэтажного дома, в котором расположен магазин. Немедленно после происшествия сотрудниками магазина была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую. Мы скорбим о случившемся и находимся на связи с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, накануне вывеска супермаркета "Пятёрочка" средь бела дня рухнула на пожилую женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Выбор редакции
11 часов в небе: в Нижнем Новгороде состоялась гонка на воздушных шарах — видео
"Пятёрочка" и "Перекрёсток" убирают с полок товары, которые не нравятся покупателям
Лайф узнал причину пожара в интернате в Тверской области
Матвиенко назвала неактуальной идею о четырёхдневной рабочей неделе
Матвиенко озвучила возможные сроки индексации пенсий работающих пенсионеров
Комментариев: 0