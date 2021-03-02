В "Пятёрочке" рассказали, из-за чего рухнула вывеска, насмерть придавившая пенсионерку

В "Пятёрочке" рассказали Лайфу, из-за чего на пенсионерку рухнула вывеска магазина в Нижнем Новгороде. 85-летняя женщина скончалась в больнице.

"Вывеску оторвало в результате схода снега с крыши пятиэтажного дома, в котором расположен магазин. Немедленно после происшествия сотрудниками магазина была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую. Мы скорбим о случившемся и находимся на связи с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в пресс-службе компании.