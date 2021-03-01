Пенсионерку насмерть придавило вывеской "Пятёрочки" в Нижнем Новгороде

Пожилая жительница Нижнего Новгорода погибла после того, как средь бела дня на неё рухнула вывеска супермаркета "Пятёрочка" в многоквартирном жилом доме на улице Сергея Тюленина, 4. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. 85-летняя женщина скончалась. Несчастным случаем уже заинтересовались следователи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают оперативники.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего)", — рассказали в региональном СУ СКР.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы строительные леса рухнули на прохожих. Под завалами оказались люди. Существовала угроза дальнейшего обрушения.

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