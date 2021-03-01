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Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Миллиардер уверен, что принимаемых мер по борьбе с болезнью сейчас недостаточно.

1 марта 2021, 16:26

Раньше 2022 года мир не вернётся к доковидному состоянию и пандемия коронавируса не закончится, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

"Мы не вернёмся к нормальной жизни раньше чем через один-два года. Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии", — заявил миллиардер в интервью французской газете Le Figaro.

Гейтс уверен, что принимаемых мер недостаточно для прекращения пандемии в глобальном масштабе. И это при очень быстром создании вакцин и организации массовой иммунизации населения. При этом, по его прогнозам, США вернутся к доковидной ситуации раньше остальных — уже осенью этого года. Для мировой победы над пандемией он призывает помогать другим. Произведённые вакцины в основном направляются в богатые страны. Фонд Билла Гейтса выразил обеспокоенность этой проблемой.

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ФМБА ранее сообщило о том, что медики выявили у россиян уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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