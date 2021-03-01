Учёные: Потерявшие обоняние из-за коронавируса имеют более сильный иммунный ответ

Потерявшие обоняние в период заболевания коронавирусом имеют более сильный иммунный ответ. К такому выводу пришли учёные факультета биомедицинских наук университета Humanitas в Италии. Предварительные данные их исследования опубликованы на портале medrxiv.org.

Специалисты выяснили, что потеря запаха и вкуса может быть связана с длительным сохранением инфекции в организме. Так, патоген попадает в обонятельную луковицу и вызывает там воспалительный процесс, который и позволяет вырабатывать большее количество антител. Учёные уверены, что необходимо и дальше продолжать исследования, которые раскрывают связь между симптомами коронавируса и появлением иммунитета.

В среднем восстановление обоняния занимает от трёх дней до трёх месяцев. Механизм проявления аносмии пока до конца не ясен.

Российские специалисты считают, что полученные сведения действительно могут свидетельствовать о поражении обонятельной луковицы и нейронов, связанных со вкусовыми рецепторами.

"В обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при её поражении туда стягивается много лимфоцитов — и иммунный ответ усилен", — приводят "Известия" слова завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетёсова.

Тем не менее отмечается, что сам феномен потери запахов при коронавирусе до сих пор не до конца ясен исследователям.

Ранее ВОЗ заявила, что антитела к коронавирусу есть менее чем у 10% населения Земли.

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