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Врач объяснила, какие таблетки нужно постоянно носить с собой

Также медик посоветовала иметь при себе спиртовые салфетки или санитайзер на случай, если не будет возможности помыть руки.

1 марта 2021, 02:29

Фото © Pixabay

Покидая дом, всегда нужно иметь при себе экстренные лекарственные средства, ведь внезапный приступ недомогания может застать человека в любой момент. Какие именно препараты следует брать с собой, рассказала семейный доктор Татьяна Романенко.

"Это должны быть скоропомощные препараты, если есть какие-то хронические заболевания. Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем. Неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином", приводит слова доктора радио Sputnik.

Медик добавила, что также при себе нужно иметь спиртовые салфетки или санитайзер на случай, если не будет возможности помыть руки.

Что касается головной боли, то средства от неё постоянно носить с собой необязательно, отметила врач. Правда, есть одно исключение.

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"Другое дело, если вы страдаете мигренью. Противомигренозные препараты должны быть с собой, потому что, чем раньше мы начнём купировать приступ, тем это будет более эффективно", — отметила Татьяна Романенко.

Ранее доктор Мясников рассказал, почему "таблетки под язык" могут быть смертельно опасны.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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