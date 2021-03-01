Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях весной: будет сразу три
Одна в марте, а две в мае.
Весной россиян ждут три сокращённые рабочие недели по четыре дня. Об этом напомнили в Роструде.
Ближайшие длинные выходные будут на Международный женский день, отдыхать трудовое население будет 6–8 марта, а работать придётся с 9-го числа по 12-е.
Следующая четырёхдневка будет в мае. По случаю Первомая выходными станут 1–3 мая, а рабочими — 4–7. Третья сокращённая неделя весной состоится на День Победы, рабочие дни — 11–14 мая.
Ранее россиянам рассказали, сколько всего будет коротких рабочих недель в 2021 году.
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