Трамп заявил, что при Байдене США будут зависеть от российской нефти

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что при нынешнем лидере Джо Байдене Штаты лишились своего статуса в энергетике и будут зависеть от импорта нефти.

"При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть", — заявил Трамп на конференции консерваторов CPAC в Орландо.

По его мнению, это приведёт к зависимости США в вопросах поставок нефти от России и стран Ближнего Востока.

Также Трамп раскритиковал решение о возвращении страны в Парижское соглашение по климату. Он заявил, что этот международный договор лишь позволяет выбросы государствам "с более низкими стандартами, таким как Россия, Китай и Индия". В то же время для США, по мнению политика, выбросы затрудняются. Экс-глава Белого дома добавил, что при нём Штаты lдостигли "энергетического доминирования" и стали "энергетической сверхдержавой" больше, чем РФ и Саудовская Аравия.

Напомним, в Орландо состоялось первое выступление Трампа после ухода с поста президента. В ходе него бывший американский лидер опроверг слухи о создании собственной политической партии, отметил, что его карьера не закончена, и заявил, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда". Также Трамп допустил, что вновь будет баллотироваться на пост президента США. Нынешнего президента Джо Байдена он назвал худшим в истории.

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