Суд отправил под стражу самого богатого депутата России Дмитрия Пашова

Миллиардер проведёт под стражей два месяца — до 26 апреля. По словам депутата Сахалинской областной думы и президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максима Козлова, Пашов проходит по давно возбуждённым уголовным делам.

Напомним, депутат был задержан в пятницу, 26 февраля, во время командировки в Хабаровск. По данным местных СМИ, это может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей или с уголовным делом, по которому находится в розыске партнёр Пашова по бизнесу "крабовый король" Олег Кан. Официально информация не подтверждена.