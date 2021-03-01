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Суд отправил под стражу самого богатого депутата России Дмитрия Пашова

Ранее он был задержан во время командировки в Хабаровск.

1 марта 2021, 00:24
<p>Дмитрий Пашов. Фото © <a href="http://www.dumasakhalin.ru/news/20191128-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dumasakhalin.ru</a></p>

Дмитрий Пашов. Фото © dumasakhalin.ru

Хабаровский Центральный районный суд арестовал депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который считается самым богатым парламентарием России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Миллиардер проведёт под стражей два месяца — до 26 апреля. По словам депутата Сахалинской областной думы и президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максима Козлова, Пашов проходит по давно возбуждённым уголовным делам.

Самый богатый депутат России и крабовый король: кто такой Дмитрий Пашов, бизнес которого пытается купить Собчак

Самый богатый депутат России и крабовый король: кто такой Дмитрий Пашов, бизнес которого пытается купить Собчак

Напомним, депутат был задержан в пятницу, 26 февраля, во время командировки в Хабаровск. По данным местных СМИ, это может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей или с уголовным делом, по которому находится в розыске партнёр Пашова по бизнесу "крабовый король" Олег Кан. Официально информация не подтверждена.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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