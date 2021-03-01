Суд отправил под стражу самого богатого депутата России Дмитрия Пашова
Ранее он был задержан во время командировки в Хабаровск.
Дмитрий Пашов. Фото © dumasakhalin.ru
Хабаровский Центральный районный суд арестовал депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который считается самым богатым парламентарием России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Миллиардер проведёт под стражей два месяца — до 26 апреля. По словам депутата Сахалинской областной думы и президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максима Козлова, Пашов проходит по давно возбуждённым уголовным делам.
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Напомним, депутат был задержан в пятницу, 26 февраля, во время командировки в Хабаровск. По данным местных СМИ, это может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей или с уголовным делом, по которому находится в розыске партнёр Пашова по бизнесу "крабовый король" Олег Кан. Официально информация не подтверждена.
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