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Мощный пожар охватил склад огнеупорных изделий в Подмосковье — видео

Его площадь оценивается в 2400 квадратов.

28 февраля 2021, 23:25

Мощный пожар охватил склад огнеупорных изделий в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В Московской области крупный пожар охватил склад огнеупорных изделий. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошёл на территории Внуковского завода в Одинцове. Площадь горения составляет 2400 квадратных метров. В тушении принимают участие 19 единиц техники и 56 человек. Причины инцидента уточняются.

Шесть человек пострадали в Пензе после хлопка газа и пожара в пекарне

Шесть человек пострадали в Пензе после хлопка газа и пожара в пекарне

Ранее сообщалось о другом крупном пожаре — в Хабаровске. Там загорелся склад с пластиком, Лайф публиковал видео.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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