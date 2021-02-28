Мощный пожар охватил склад огнеупорных изделий в Подмосковье — видео
Его площадь оценивается в 2400 квадратов.
В Московской области крупный пожар охватил склад огнеупорных изделий. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошёл на территории Внуковского завода в Одинцове. Площадь горения составляет 2400 квадратных метров. В тушении принимают участие 19 единиц техники и 56 человек. Причины инцидента уточняются.
Ранее сообщалось о другом крупном пожаре — в Хабаровске. Там загорелся склад с пластиком, Лайф публиковал видео.
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