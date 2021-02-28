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В Хабаровске крупный пожар охватил тысячу квадратов склада с пластиком — видео

Во время происшествия произошло обрушение конструкций.

28 февраля 2021, 20:10

В Хабаровске пожар охватил тысячу квадратов склада с пластиком. Видео © МЧС России

В Хабаровске загорелся склад с пластиком на территории картонно-рубероидного завода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пламя охватило площадь в тысячу квадратных метров, во время пожара произошло обрушение конструкций.

В 04:03 по местному времени (21:03 мск) возгорание удалось локализовать. Затем огнеборцы приступили к ликвидации открытого горения, проливке, разборке конструкций, а также проверке помещения на наличие скрытых очагов тления.

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Эвакуация из здания склада не проводилась, пострадавших нет.

Ранее масштабный пожар охватил автомойку в Красноярске.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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