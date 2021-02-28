Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного пожара в двухэтажном доме в Якутии. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном жилом многоквартирном доме в посёлке Айхал в Якутии, ещё двое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в три часа ночи. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили фрагменты тела одного погибшего, его личность устанавливается.

"Также с места пожара в приёмный покой городской больницы были доставлены два человека, получивших травмы", — сказано в сообщении.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил второй этаж и кровлю здания, пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Общая площадь пожара составила 360 квадратных метров, здание сгорело полностью.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, а также следователи и криминалисты СК РФ. Всего для тушения привлекалось 19 человек и пять единиц техники.

Прокуратура Якутии организовала проверку по факту случившегося. Отмечается, что возгорание случилось в 12-квартирном доме 1991 года постройки. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

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