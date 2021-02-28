В американском штате легализовали марихуану для развлечения
Теперь в США подобное разрешение действует в 16 штатах и округе Колумбия.
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Генеральная ассамблея штата Вирджиния одобрила легализацию марихуаны для рекреационного использования. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что розничные продажи наркотика начнутся с 2024 года.
С момента, когда действие закона вступит в силу, Вирджиния присоединится к округу Колумбия и 15 другим штатам, где марихуана разрешена для употребления в целях развлечения. Кроме того, она станет первым южным штатом с подобным одобрением.
Согласно принятым поправкам, взрослый житель штата может законно приобретать и хранить до одной унции марихуаны (28,3 грамма). А вот до вступления закона подобное нарушение приведёт к штрафу в размере 25 долларов.
Теперь законопроект отправлен губернатору Вирджинии Ральфу Нортэму, который может внести правки и отправить текст обратно законодателям. Однако ранее он утверждал, что примет поправки к закону.
В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о марихуане, который предполагает исключение её из списка запрещённых на федеральном уровне веществ.
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