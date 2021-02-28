Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Будет преступать закон": В Раде считают, что Зеленский занимается созданием шоу

Одним из преступных эпизодов депутат считает закупку страной индийской вакцины от ковида.

28 февраля 2021, 03:24
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/rnbo-zaprovadila-sankciyi-j-pidgotuvala-strategiyu-deokupaci-66829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже запутался в своих преступлениях и намерен и дальше всячески нарушать закон. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать конституцию", — приводит слова депутата телеканал "112 Украина".

Кива считает, что для того, чтобы преступления власти были не так очевидны, она разными способами пытается "затыкать рты оппозиции и телеканалам", что также уже происходит вне рамок законодательства.

"Беспредельщики пойдут до конца": В Раде заявили об отсутствии демократии и закона на Украине

"Беспредельщики пойдут до конца": В Раде заявили об отсутствии демократии и закона на Украине

Другим преступным решением Киева депутат назвал покупку индийской вакцины от коронавируса, с помощью которой власти смогли заработать. Все эти действия президента не решают острых проблем, а лишь создают шоу, заметил Кива.

Ранее Лайф сообщал, что по требованию СБУ Украины был отключён от спутникового и кабельного вещания спустя час после выхода в эфир телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый"), который был создан журналистами закрытых по требованию Зеленского каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Президент объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Украинка заявила, что её "ударил" ножом её двухлетний сын, но всё было совсем не так

сегодня в 00:42

Неизвестные взломали Facebook-аккаунт лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова

вчера в 12:29

Пять человек погибли и восемь пострадали из-за утечки ядовитого газа на химзаводе в Китае

сегодня в 04:12

Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного пожара в двухэтажном доме в Якутии — видео

сегодня в 04:31

Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Чёрном море из-за коронавируса

сегодня в 03:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1