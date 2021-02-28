"Будет преступать закон": В Раде считают, что Зеленский занимается созданием шоу
Одним из преступных эпизодов депутат считает закупку страной индийской вакцины от ковида.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уже запутался в своих преступлениях и намерен и дальше всячески нарушать закон. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать конституцию", — приводит слова депутата телеканал "112 Украина".
Кива считает, что для того, чтобы преступления власти были не так очевидны, она разными способами пытается "затыкать рты оппозиции и телеканалам", что также уже происходит вне рамок законодательства.
Другим преступным решением Киева депутат назвал покупку индийской вакцины от коронавируса, с помощью которой власти смогли заработать. Все эти действия президента не решают острых проблем, а лишь создают шоу, заметил Кива.
Ранее Лайф сообщал, что по требованию СБУ Украины был отключён от спутникового и кабельного вещания спустя час после выхода в эфир телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый"), который был создан журналистами закрытых по требованию Зеленского каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Президент объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".
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