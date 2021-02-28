"Будет преступать закон": В Раде считают, что Зеленский занимается созданием шоу

Президент Украины Владимир Зеленский уже запутался в своих преступлениях и намерен и дальше всячески нарушать закон. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать конституцию", — приводит слова депутата телеканал "112 Украина".

Кива считает, что для того, чтобы преступления власти были не так очевидны, она разными способами пытается "затыкать рты оппозиции и телеканалам", что также уже происходит вне рамок законодательства.

Другим преступным решением Киева депутат назвал покупку индийской вакцины от коронавируса, с помощью которой власти смогли заработать. Все эти действия президента не решают острых проблем, а лишь создают шоу, заметил Кива.

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