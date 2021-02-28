Гендиректор National Interest отметил, что Россия не повторит "унижения" времён Горбачёва
По его мнению, отношения РФ и США будут зависеть от решений Вашингтона.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Москва хотела бы отмены или хотя бы смягчения санкций, однако без повторения "унизительного" сценария времён правления Михаила Горбачёва. Такое мнение высказал издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.
"Не стоит ожидать, что это смягчение произойдёт без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдёт на серьёзные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже", — написал он.
По словам Саймса, многие россияне считают неудачным и унизительным подход Горбачёва, который поверил в слова стран Запада в 1990 году о том, что НАТО не будет расширяться на Восток. Те, однако, не сдержали обещания.
Политолог посчитал, что санкции в отношении России не должны ослаблять или изолировать страну, а наоборот, обязаны "побудить её к более гибкому поведению".
В конечном счёте отношения России и США будут зависеть от выбора Вашингтона, и, если там захотят добиться мировой гегемонии, РФ, безусловно, станет серьёзным препятствием, готовым бросить этому вызов, уточнил Саймс.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что новые санкции против России должны быть введены в самые ближайшие недели.
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