В Выборге женщина закидала яйцами машину, которая чуть её не сбила

В Выборге местная жительница закидала яйцами автомобиль, который едва её не сбил. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на свои источники.

Известно, что инцидент произошёл накануне. Водитель разворачивался на своей машине у жилого дома, его подрезало другое авто, однако он продолжил двигаться к парковочному месту у тротуара. Всё это было запечатлено на видеорегистратор, установленный в салоне транспортного средства.

Однако возле дорожки для пешеходов случилась спорная ситуация: сдавая назад, машина могла случайно колесом зацепить даму с собачкой. Женщине поведение водителя не понравилось, и она решила своеобразно ему отомстить. Уже в полиции она сообщила, что передвигалась по проезжей части, где её чуть было не сбила машина. На вопрос, почему она шла по дороге, женщина ответила, что на тротуаре был гололёд, поэтому будет ходить там, где ездят авто.