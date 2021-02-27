На трассе в Дагестане КамАЗ жёстко смял "Жигули", погибли две женщины — видео
Ещё три человека, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы.
Жуткое ДТП с участием пяти автомобилей на трассе в Дагестане. Видео © Instagram / mvd.dagestan
Страшное ДТП произошло на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана, где грузовик КамАЗ просто смял автомобиль ВАЗ-2107. В результате происшествия погибли две женщины, сообщает управление МВД по республике.
Авария случилась днём на 841-м километре автодороги, также разбитыми оказались ещё три автомобиля. На кадрах видно, как на трассе останавливается одна из машин и следом за ней тормозят ещё три. В это время КамАЗ на полной скорости врезается в "Жигули", после чего от отечественного автомобиля остаётся груда металла.
Две женщины, находившиеся в ВАЗе, скончались на месте. Водитель автомобиля и два несовершеннолетних пассажира доставлены в центральную районную больницу Махачкалы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.
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