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МВД показало кадры перестрелки сотрудников ППС с неизвестными в Махачкале — видео

Раненые доставлены в больницу, второй подозреваемый пытался сбежать, но был задержан.

27 февраля 2021, 20:10

Перестрелка сотрудников ППС и неизвестных в Махачкале. Видео © Instagram / mvd.dagestan

МВД по Республике Дагестан показало кадры перестрелки сотрудников патрульно-постовой службы и неизвестных, в ходе которой был ранен один из правоохранителей. Кадры опубликованы на странице в инстаграме ведомства.

На записи с камер видеонаблюдения, установленных на парковке на улице Железнодорожной, видна сама перестрелка, которая продолжается около минуты. Можно заметить, как один из сотрудников ППС падает, получив ранение в плечо, в какой-то момент правоохранителям тоже удаётся попасть в злоумышленника, отчего тот не смог устоять на ногах.

В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ППС — видео

В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ППС — видео

Как уточнили в ведомстве, сотрудники ППС попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, однако те оказали сопротивление. Раненые были доставлены в медучреждение, личность открывшего огонь нападавшего устанавливается. Второй подозреваемый попытался сбежать, однако был задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Проводится проверка и сбор материала.

Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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