МВД показало кадры перестрелки сотрудников ППС с неизвестными в Махачкале — видео
Раненые доставлены в больницу, второй подозреваемый пытался сбежать, но был задержан.
Перестрелка сотрудников ППС и неизвестных в Махачкале. Видео © Instagram / mvd.dagestan
МВД по Республике Дагестан показало кадры перестрелки сотрудников патрульно-постовой службы и неизвестных, в ходе которой был ранен один из правоохранителей. Кадры опубликованы на странице в инстаграме ведомства.
На записи с камер видеонаблюдения, установленных на парковке на улице Железнодорожной, видна сама перестрелка, которая продолжается около минуты. Можно заметить, как один из сотрудников ППС падает, получив ранение в плечо, в какой-то момент правоохранителям тоже удаётся попасть в злоумышленника, отчего тот не смог устоять на ногах.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники ППС попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, однако те оказали сопротивление. Раненые были доставлены в медучреждение, личность открывшего огонь нападавшего устанавливается. Второй подозреваемый попытался сбежать, однако был задержан.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Проводится проверка и сбор материала.
Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года.
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