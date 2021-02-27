В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ППС — видео
Всё произошло в момент проверки документов.
В Махачкале неизвестные совершили нападение на двух сотрудников патрульно-постовой службы. Один полицейский ранен в плечо из травматического оружия, сообщил источник Лайфа. В распоряжении редакции оказалось видео момента перестрелки.
По информации нашего собеседника, всё произошло у ресторана "Столичный". Когда стражи порядка остановили двух прохожих для проверки документов, те начали стрелять. Сейчас нападавшие задержаны, один из них был ранен ответным огнём.
А ранее Лайф рассказывал, как пьяный экс-игрок "Сатурна" напал на полицейских при проверке документов. Стражи порядка получили ссадины и ушибы мягких тканей головы.
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