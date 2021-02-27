Житель подмосковной Балашихи — о червях в водопроводной воде: Эти существа вызывают негодование

Житель подмосковной Балашихи рассказал о червях в воде из водопровода. Видео © LIFE

Житель подмосковной Балашихи Вячеслав Стишин рассказал Лайфу о "находке" в водопроводном фильтре, который пробыл в системе три недели. Мужчина записал видео, на котором продемонстрировал содержимое очистительного средства.

На кадрах видно, что сама вода имеет коричнево-красный оттенок, а кроме осадка неорганического характера в ней плавают маленькие белые черви.

"Эти ржавые включения — это нормально, ничего страшного, просто камушки. Ну как, это тоже ненормально, не параметр питьевой воды. Но надо понимать, что за три недели накопилось. И это не самый плохой результат по России. Но вот эти вот существа определённо вызывают негодование", — поделился Вячеслав.

По его словам, жители города стали выкладывать в соцсетях посты, в которых рассказывали, что находили червей непосредственно на кранах. Стишин рассказал, что уже приезжали представители Роспотребнадзора и управляющей компании, которые взяли пробы воды для проведения проверки. Мужчина отметил, что хотелось бы понимать, что это за черви и кто виноват в их появлении.

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