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На Украине обозначили срок возвращения Донбасса

Усилия властей страны по достижению этой цели "находят отклик на Западе", считает местный журналист.

27 февраля 2021, 17:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Член Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" предположил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие десять лет.

"Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть — всё-таки освободить Донбасс", — сказал Гармаш.

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Журналист также отметил, что усилия Киева по возвращению контроля над территориями на востоке Украины "находят отклик на Западе".

А ранее в МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу. Там заверили, что намерены эффективно использовать переговоры по минским соглашениям.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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