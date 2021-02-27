Онемела половина черепа, а глаз не открывался: бывшая жена Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре

Бывшая супруга актёра Владимира Епифанцева Анастасия Веденская, которой разбили голову в одном из ресторанов Петербурга, рассказала о своём самочувствии. По её словам, врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, а также некоторое время у артистки не открывался глаз.

"Сегодня была у невролога. Ставят сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Сегодня открылся. Полчерепа онемело — с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили, поэтому нет чувствительности. Болит голова", — рассказала Веденская порталу "Собеседник".

Фото © Instagram / anastasia_vedenskaia

Отмечается, что ближайшие две недели артистка проведёт дома, соблюдая постельный режим. Ей пришлось отказаться от госпитализации, так как она не решилась надолго оставить детей одних дома.

Напомним, инцидент произошёл в начале февраля в ресторане в Петербурге. В ходе застолья одна из участниц разбила о голову Анастасии Веденской пивной бокал. Через некоторое время в драку вмешался её бывший супруг, актёр Владимир Епифанцев. Избитая актриса показала травмы после драки. Веденская отметила, что собирается наказать свою обидчицу и не примет денежную компенсацию, если даже такой вариант будет.

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