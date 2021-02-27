Онемела половина черепа, а глаз не открывался: бывшая жена Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре
Однако от госпитализации артистка отказалась.
Бывшая супруга актёра Владимира Епифанцева Анастасия Веденская, которой разбили голову в одном из ресторанов Петербурга, рассказала о своём самочувствии. По её словам, врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, а также некоторое время у артистки не открывался глаз.
"Сегодня была у невролога. Ставят сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Сегодня открылся. Полчерепа онемело — с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили, поэтому нет чувствительности. Болит голова", — рассказала Веденская порталу "Собеседник".
Отмечается, что ближайшие две недели артистка проведёт дома, соблюдая постельный режим. Ей пришлось отказаться от госпитализации, так как она не решилась надолго оставить детей одних дома.
Напомним, инцидент произошёл в начале февраля в ресторане в Петербурге. В ходе застолья одна из участниц разбила о голову Анастасии Веденской пивной бокал. Через некоторое время в драку вмешался её бывший супруг, актёр Владимир Епифанцев. Избитая актриса показала травмы после драки. Веденская отметила, что собирается наказать свою обидчицу и не примет денежную компенсацию, если даже такой вариант будет.
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