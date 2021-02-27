Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
Команды начнут борьбу за трофей 2 марта.
Фото © КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге стали известны все пары 1/8 плей-офф Кубка Гагарина. 16 лучших команд КХЛ вступят в борьбу за трофей 2 марта, а имя нового чемпиона станет известно не позднее 30 апреля.
Западная конференция
- ЦСКА — "Спартак"
- СКА — "Динамо" Мн
- "Динамо" М — "Северсталь"
- "Локомотив" — "Йокерит"
Восточная конференция
- "Ак Барс" — "Торпедо"
- "Авангард" — "Автомобилист"
- "Металлург" Мг — "Барыс"
- "Салават Юлаев" — "Трактор"
Фото © КХЛ
Все серии продлятся до четырёх побед одной из команд.
Напомним, победителем регулярного чемпионата третий раз подряд стал московский ЦСКА. Вторым оказался "Ак Барс", третьим финишировало столичное "Динамо".
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