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Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина

Команды начнут борьбу за трофей 2 марта.

27 февраля 2021, 17:03
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге стали известны все пары 1/8 плей-офф Кубка Гагарина. 16 лучших команд КХЛ вступят в борьбу за трофей 2 марта, а имя нового чемпиона станет известно не позднее 30 апреля.

Западная конференция

  • ЦСКА — "Спартак"
  • СКА — "Динамо" Мн
  • "Динамо" М — "Северсталь"
  • "Локомотив" — "Йокерит"

Восточная конференция

  • "Ак Барс" — "Торпедо"
  • "Авангард" — "Автомобилист"
  • "Металлург" Мг — "Барыс"
  • "Салават Юлаев" — "Трактор"
Фото © КХЛ

Фото © КХЛ

Все серии продлятся до четырёх побед одной из команд.

Напомним, победителем регулярного чемпионата третий раз подряд стал московский ЦСКА. Вторым оказался "Ак Барс", третьим финишировало столичное "Динамо".

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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