"Ростов" испортил юбилей Семаку: "Зенит" сыграл вничью в первом матче РПЛ 2021 года

Петербургский "Зенит" не смог преподнести главному тренеру Сергею Семаку подарок на 45-летний юбилей в виде победы. Сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ростовом" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги — 2:2.

Счёт в этой встрече открыл новичок ростовской команды Али Соу. Гол получился курьёзным: мяч залетел в ворота после нелепой ошибки голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова.

Во втором тайме произошло два ключевых момента. Сначала Кержаков получил травму, и его заменил Андрей Лунёв, а затем "Ростов" остался в меньшинстве. Судья показал прямую красную карточку защитнику Максиму Осипенко за грубую игру.

Скриншот "Матч Премьер"

На 73-й минуте команда Сергея Семака сравняла благодаря автоголу Пояркова, а следом Далер Кузяев вывел команду вперёд — 2:1.

Но радость петербуржцев была недолгой. В концовке встречи Соу оформил дубль. Судья зафиксировал ничейный результат — 2:2. "Зенит" с 42 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, а подопечные Валерия Карпина занимают пятое место (33 очка).

Следом состоится столичное дерби: "Локомотив" дома принимает ЦСКА.

РПЛ. 20-й тур "Зенит" — "Ростов" — 2:2 Голы: Соу 44' (0:1), Поярков 73' (1:1), Кузяев 78' (2:1), Соу 89' (2:2)

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