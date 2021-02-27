Вагаев стал новым чемпионом АСА на глазах у Александра Емельяненко

Впервые бойцы встретились между собой в октябре 2018 года. В тот вечер дагестанец нокаутировал хозяина клетки жёстким хуком. От повторной встречи этих бойцов поклонники смешанных единоборств могли ждать чего угодно, но только не одностороннего декласса в партере. Увы, именно это и случилось.

На протяжении всех пяти раундов Вагаев доминировал над чемпионом в борьбе, полностью лишив дагестанца возможности для подтверждения своего реноме. Сложно понять, стал ли геймплан откровением для Мурада, или борьба чеченца действительно оказалась настолько высококлассной, но что-либо противопоставить ей Абдулаев на деле не смог. Явная и безоговорочная победа судейским решением Абубакара, ставшего новым чемпионом лиги!

В рамках бойцовского вечера прошла ещё одна вендетта. Проигравший почти четыре года назад в финале Гран-при Fight Nights Global и лишившийся тем самым одного миллиона рублей Гаджимурад Хирамагомедов наконец получил возможность расквитаться со своим обидчиком Георгием Кичигиным. С первых же секунд стало ясно, что дагестанец гораздо мотивированнее оппонента. Чарадос уверенно забрал первый и третий раунды, продемонстрировав преимущество в борьбе. Но Хирамагомедов выглядел сильнее не только в аспектах техники, но и прежде всего ментально.

Складывалось ощущение, что Кичигин вышел в клетку выживать. Более-менее конкурентоспособным представлявший Казахстан Рыцарь выглядел во второй пятиминутке, но даже и в этот отрезок речи о преимуществе не шло. Гаджимурад добился желанной победы, после чего бросил вызов Абубакару Вагаеву. Примет новоиспечённый чемпион этот вызов или всё же Хирамагомедова обойдут другие претенденты?

В битве ветеранов между Александром Сарнавским и Артёмом Дамковским сильнее оказался протеже Александра Шлеменко. От этой схватки ждали пиршества в ударной технике, но омич неожиданно решил не рисковать в размене, мгновенно переведя белоруса в партер. На земле Артём продемонстрировал беспомощность. Как итог, победа удушающим приёмом Сарнавского под занавес первого раунда.

Один из главных претендентов на пояс чемпиона в полусреднем весе — Устармагомед Гаджидаудов — уверенно разобрался по очкам с сибиряком Андреем Кошкиным.

Любимец таджикской публики Азам Гафоров сенсационно проиграл бразильцу Чарльзу Энрике, а боец Абдул-Рахман Дудаев с огромным трудом выиграл у ветерана М-1 Павла Витрука. При этом оба спортсмена сделали всё от себя зависящее, чтобы их противостояние стало лучшим на турнире.

Ну а вишенкой на торте прошедшего шоу стало появление в зрительном зале Александра Емельяненко, ушедшего в подполье после сокрушительного фиаско в схватке с Магомедом Исмаиловым.

Внешне АЕ не напоминал собой готового ворваться в клетку бойца ММА, но сам факт того, что эпатажный спортсмен нашёл в себе силы выйти из тени, безусловно, не может не радовать. Осталось дойти до тренировочного зала...

К сожалению, турнир АСА 118 прошёл без участия в нём Расула Мирзаева, как планировалось изначально. Соперник Чёрного Тигра Нурберген Шарипов не смог уложиться в лимит весовой категории, продемонстрировав перевес в четыре с половиной килограмма. Дагестанский ветеран принял решение не выходить на бой с казахстанцем, притом что Шарипов готов был отдать весь свой гонорар Расулу. Мирзаев от столь щедрого предложения отказался…

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