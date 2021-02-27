Большунов рассказал о досаде после победы на ЧМ в Германии
Ситуация, сложившаяся из-за санкций WADA, спортсмену не ясна.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский лыжник Александр Большунов, который стал чемпионом мира в скиатлоне, рассказал журналистам о сожалении по поводу того, что во время церемонии вручения золотой награды за победу не услышит гимн РФ. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на соревнованиях в немецком Оберстдорфе спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а их команда называется Russian Ski Federation (RSF). В случае если россияне выигрывают, на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).
"Досада есть, потому что хотелось услышать свой гимн. Сама ситуация мне непонятна. Было что-то или не было, но почему за это должны отвечать чистые спортсмены? — сказал 24-летний Большунов, завоевавший первое в карьере золото ЧМ.
Как уже писал Лайф, Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне с результатом 1:11.33,9. Для России это первая медаль на соревнованиях в немецком Оберстдорфе.
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