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Врач рассказала об угрозе мультисистемного воспалительного синдрома у переболевших ковидом

По словам медика, он может затронуть любой орган.

27 февраля 2021, 16:13

Фото © Pixabay

Главврач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который может проявиться у переболевших коронавирусом, и чем он грозит. По словам медика, это комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма к самому себе.

"С поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца", — сказала Лысенко в интервью Антону Красовскому на ютуб-канале "RT Россия".

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Ранее психолог рассказал россиянам, как бороться с тревогой в период пандемии коронавируса. Он также сообщил, что делать, если в общественном месте рядом окажется "неадекватный или агрессивный человек".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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