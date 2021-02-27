Сосед рассказал о жительнице Воронежа, убившей детей и покончившей с собой — видео

Сосед рассказал о жительнице Воронежа, которая убила детей и покончила с собой. Видео © LIFE

Сосед воронежской семьи, где мать убила двоих детей, а затем покончила с собой, никогда не замечал странностей в поведении женщины. Собеседник Лайфа охарактеризовал семью как тихую и спокойную.

"Она была абсолютно адекватная", — пояснил мужчина, отметив, что с супругом женщины не знаком.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев не смог обойти стороной эту чудовищную трагедию. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, все следственно-оперативные мероприятия находятся на личном контроле у руководителей областного УМВД.

"Мы пока не можем досконально знать обо всех причинах и обстоятельствах случившегося, но в любом случае произошла ужасная трагедия — погибли три члена семьи, в том числе ребёнок. Я выражаю глубокие соболезнования", — сказал он.

Напомним, что трагедия произошла 26 февраля в одной из квартир многоэтажки в воронежском микрорайоне "Тенистый". 43-летняя женщина зарезала 22-летнюю дочь и задушила семилетнего сына, после чего покончила с собой. Тела трёх человек нашёл вернувшийся с работы глава семейства. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства двух лиц, в том числе малолетнего. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане 28-летняя местная жительница продала своего новорождённого ребёнка, получив за это 800 тысяч рублей. Следователи завели на неё уголовное дело.

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