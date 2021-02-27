Босс нью-йоркской мафии Питер Готти умер в американской тюрьме

В федеральной тюрьме Северной Каролины, США, скончался глава нью-йоркского мафиозного клана Гамбино Питер Артур Готти. Ему был 81 год. Об этом сообщает Associated Press.

Питер был старшим братом знаменитого гангстера Джона Готти, возглавлявшего мафию Нью-Йорка до 2002 года. После смерти Джона боссом мафии стал Питер, несмотря на то что его считали несообразительным, в связи с чем он получил прозвище "самый тупой дон". При этом бывшие мафиози утверждают, что Питер стал крёстным отцом не по своей воле и плохо справлялся с доставшейся ему ролью лидера. К тому же его считали слишком добрым для главы преступного клана.

Став одним из известнейших в мире американских гангстеров, Готти был осуждён в 2003 году и провёл за решёткой 17 лет. До выхода на свободу ему оставалось отсидеть ещё восемь лет. 26 февраля предводитель клана Гамбино умер в палате Федерального медцентра в городе Батнер, где проходил лечение. По данным медиков, пожилой мафиози скончался в силу преклонного возраста и слабого здоровья.

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