Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Живите здесь и сейчас": Абсолютно голый Панин обратился к фанатам со скалы в Испании

Он призвал "полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту".

27 февраля 2021, 15:35

Фото © Instagram / actor_ap

Эпатажный российский актёр Алексей Панин не перестаёт поражать своей раскрепощённостью. Артист опубликовал пост, в котором призвал фанатов "жить здесь и сейчас", сопроводив его провокационным фото. На снимке Панин сидит на скале в Испании абсолютно голый.

Фото © Instagram / actor_ap

Фото © Instagram / actor_ap

"Цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое — оно несёт печали. Не думай о будущем — оно несёт тревоги. <...> Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту", — написал актёр в "Инстаграме".

"Может, ещё дойду до этого": Панин ответил на щекотливый вопрос о видео с собакой

"Может, ещё дойду до этого": Панин ответил на щекотливый вопрос о видео с собакой

Панин отметил, что есть люди, которые "всю неделю ждут пятницу", а это неправильно. С артистом согласились многие поклонники, подчеркнув, что кумир сказал "золотые слова". А некоторые пользователи Сети не поняли выбор фото к публикации и уточнили, не стыдно ли Панину перед дочерью.

Ранее Лайф рассказывал, что Панин тайно женился во второй раз. Познакомились молодожёны всего год назад в компании общих друзей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Может, ещё дойду до этого": Панин ответил на щекотливый вопрос о видео с собакой

18 февраля, 18:11

Звезда нашумевшего фильма "Текст" Иван Янковский впервые станет отцом

сегодня в 14:13

"Если б я был султан": Джигурда после свадьбы с Анисиной задумал завести гарем

сегодня в 07:47

Сосед рассказал о жительнице Воронежа, убившей детей и покончившей с собой — видео

сегодня в 16:09

Супруги признались, в какой момент они поняли, что предназначены друг для друга: 10 смешных историй

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1