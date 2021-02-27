"Живите здесь и сейчас": Абсолютно голый Панин обратился к фанатам со скалы в Испании

Эпатажный российский актёр Алексей Панин не перестаёт поражать своей раскрепощённостью. Артист опубликовал пост, в котором призвал фанатов "жить здесь и сейчас", сопроводив его провокационным фото. На снимке Панин сидит на скале в Испании абсолютно голый.

Фото © Instagram / actor_ap

"Цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое — оно несёт печали. Не думай о будущем — оно несёт тревоги. <...> Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту", — написал актёр в "Инстаграме".

Панин отметил, что есть люди, которые "всю неделю ждут пятницу", а это неправильно. С артистом согласились многие поклонники, подчеркнув, что кумир сказал "золотые слова". А некоторые пользователи Сети не поняли выбор фото к публикации и уточнили, не стыдно ли Панину перед дочерью.

Ранее Лайф рассказывал, что Панин тайно женился во второй раз. Познакомились молодожёны всего год назад в компании общих друзей.

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