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Случайное фото девушки во время протестов сделало её моделью, чей уверенный взгляд поразил агентства

Саффия всегда твёрдо отстаивала свою позицию, но и представить не могла, что это в итоге приведёт к её знаменитости.

27 февраля 2021, 15:00

Фото © Twitter / Jess Phillips MP

Простая британская девушка Саффия Кхан, чьи корни уходят в Пакистан и Боснию, очень уважительно относится к местам, связанным с культурой, поэтому и вышла на улицу, услышав шум и крики. Оказалось, что ультраправая и исламофобская организация "Лига английской обороны" решила устроить митинг у Бирмингемской библиотеки, а студентка решила им противостоять.

Фото © Twitter / Jess Phillips MP

Фото © Twitter / Jess Phillips MP

Она уверенно и спокойно встречала все ругательства и агрессию протестующих, и именно этот момент попал в объектив журналиста. Это фото затем разлетелось по всем соцсетям, где пользователи Сети восторгались хладнокровием Саффии и её красотой. Некоторые модельные агентства предложили девушке свои контракты, но та выбрала самое элитное, начав карьеру в фешен-индустрии.

Фото © Instagram / saffiyah__khan

Фото © Instagram / saffiyah__khan

Саффия ходила по подиуму, участвовала в фотосессиях и снималась в рекламе, пока не поняла, что быть лицом с обложки не совсем её. Она подписала контракт, чтобы стать артисткой, а не моделью, и теперь вдобавок ко всему выступает со своей группой The Specials ("Особенные"), пишет Lad Bible. Активистскую деятельность сейчас девушка тоже не бросает, особое внимание уделяя безопасности школ, университетов, библиотек и больниц.

Фото © Instagram / saffiyah__khan

Фото © Instagram / saffiyah__khan

В мире моды теперь есть небольшое разнообразие — можно быть не только моделью, но и дизайнером, редактором и так далее. Сейчас идёт большое обсуждение внутри индустрии о том, что мода должна представлять собой, какой посыл нести. Многие творцы хотят посредством своих коллекций продвигать идеи о равенстве

Саффия Кхан

Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых

Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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