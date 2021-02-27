Когда гены не оставляют тебе выбора: 10 топ-моделей, которые пошли по стопам своих знаменитых мам

Моделями не становятся — ими рождаются. Именно так можно сказать о дочерях известных манекенщиц, которые посвятили всю жизнь или её часть подиуму. О тех, кто именно выбрал профессию своих звёздных матерей, рассказывает Insider.

Иоланда и Белла Хадид

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Иоланда начала свою карьеру, переехав из Нидерландов в Нью-Йорк. Потом она вышла замуж за девелопера Мохамеда Хадида, от которого у неё трое детей — дочери Джиджи и Белла и сын Анвар. Все трое попали в модельный бизнес, но, пожалуй, наибольшего успеха добилась Белла. Недаром в СМИ её часто называют "самой красивой женщиной в мире".

Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин

Кадр из фильма "Славные парни" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / irelandbasingerbaldwin

Ещё до того, как стать голливудской звездой, Ким Бейсингер в 16-летнем возрасте заключила контракт с модельным агентством. Её дочь от бывшего мужа Алека Болдуина пошла по стопам матери и стала манекенщицей.

Кейт и Лила Грейс Мосс

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Лила — дочь супермодели Кейт Мосс и её бывшего возлюбленного Джефферсона Хака. Девушке 18 лет, и она уже успела поработать с компаниями Marc Jacobs, Chanel и Miu Miu, а также появилась на обложке журнала своего отца Dazed. Вместе с мамой Лила участвовала в показе Fendi сезона весна/лето-2021 на Неделе высокой моды в Париже.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

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Кроуфорд и её дочь Кайя Гербер могли бы сойти за близняшек. Юная модель явно унаследовала гены своей легендарной мамы. Она уже поучаствовала в показах Calvin Klein, Marc Jacobs, Saint Laurent и Versace.

Кристи и Сейлор Бринкли

Фото © Instagram / christiebrinkley / sailorbrinkleycook

Кристи Бринкли попадала на обложку журнала Sports Illustrated четырежды — в 1979, 1980, 1981 и 2017 годах. В последний раз она оказалась там в компании своих дочерей — Сэйлор Бринкли Кук и Алексы Рэй Джоэл. Уже через год фото юной Сэйлор снова поместили на обложку. При этом её официально нарекли "первой моделью Sports Illustrated второго поколения".

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Фото © Wikimedia Commons / Georges Biard / Instagram / lilyrose_depp

В 1991 году кинозвезда Ванесса Паради появилась на обложке журнала Vogue и стала послом бренда Chanel. С тех пор она неоднократно принимала участие в рекламных кампаниях домов моды. Символично, что её дочь от актёра Джонни Деппа, Лили-Роуз, именно на показе Chanel дебютировала в качестве модели.

Дженнифер Флавин и Систин Сталлоне

Фото © Instagram / jenniferflavinstallone / sistinestallone

Когда Дженнифер Флавин познакомилась с Сильвестером Сталлоне, у неё был контракт с Elite Modeling Agency. Из трёх дочерей звёздной пары модельный бизнес выбрала Систин. В 2016 году она подписала контракт с IMG Models и с тех пор рекламирует модные бренды, такие как Chanel.

Ума Турман и Майя Хоук

Фото © Wikimedia Commons / Siebbi / Instagram / maya_hawke

До того как стать актрисой, Турман позировала для Glamour и британского Vogue. Её дочь Майя участвовала в рекламной кампании Calvin Klein и была лицом коллекции All Saints сезона весна/лето-2017.

Люси де ла Фалез и Элла Ричардс

Фото © Instagram / luciedelafalaise / theodorarichards

Люси де ла Фалез крепко связана с миром моды. Её тётя Лулу была музой самого Ива Сен-Лорана в 1970-е годы, а сама Люси была выбрана дизайнером для его показа от-кутюр, когда ей было всего 16 лет. Элла тоже решила строить карьеру модели. В её портфолио — рекламные кампании Burberry, Michael Kors и Stella McCartney.

Крис и Кендалл Дженнер

Фото © Instagram / krisjenner / kendalljenner

Прежде чем стать главой самого известного семейного бренда, Крис Дженнер успела поработать моделью. Её дочь Кендалл тоже однажды решила попробовать силы на подиуме — и сейчас является самой высокооплачиваемой моделью в мире с доходом $22 млн в год.

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