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По прозвищу Дьявол. История самого таинственного босса Коза Ностры, которого ищут уже 27 лет

По биографии Маттео Мессины Денаро можно снимать нового "Крёстного отца".

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Фото © Wikimedia Commons / Pinterest

Мало кто знает, как он на самом деле выглядит, но его имя у всех на слуху: Маттео Мессина Денаро — глава Коза Ностры и один из самых разыскиваемых преступников в мире. После того как в 1993 году был арестован "босс боссов" сицилийской мафии Сальваторе Риина по прозвищу Коротышка, именно Денаро в отместку устроил резонансные взрывы в Милане, Риме и Флоренции. Истории мафиозного лидера посвящён новый эпизод документального сериала World’s Most Wanted, выходящего на платформе Netflix, передаёт New York Post.

Неуловимый Дьяболик

Слева — фото Денаро на его водительском удостоверении, справа — фоторобот Денаро, "состаренного" на 20 лет. Фото © Wikimedia Commons

Денаро, который научился стрелять в 14 лет, получил титул крёстного отца в 2007 году. Ходят слухи, что его состояние исчисляется миллиардами долларов. Он любит носить дорогие часы и водить "порше", а ещё его называют "настоящим плейбоем". Говорят, что Денаро всегда ходит в солнцезащитных очках, но это трудно проверить, потому что он избегает камер. Он успешно скрывается от полиции уже 27 лет, безнаказанно совершая убийства и теракты. Его прозвали Дьяболик — в честь отрицательного персонажа итальянских комиксов.

Лучший ученик

Сальваторе Риина и Маттео Мессина Денаро. Фото © Wikimedia Commons / Netflix

Денаро пошёл по стопам отца, начав криминальную карьеру в 18-летнем возрасте. Сальваторе Риина обожал своего ученика. Он быстро зарекомендовал себя как надёжный "пехотинец": когда ему приказывали убивать, он не задумываясь выполнял поручение. Знающие люди утверждают, что трупами его жертв можно заполнить небольшое кладбище. Среди них — перебежчик, который хотел дать показания против мафии, и управляющий отеля, положивший глаз на любовницу Денаро, а также несколько судей. Когда один из служителей Фемиды ехал домой из аэропорта, под ним взорвался участок шоссе.

Грязные деньги, чистая прибыль

Маттео Мессина Денаро (крайний справа). Фото © Netflix

По данным СМИ, Денаро контролирует импорт сильнодействующих наркотиков из Южной Америки в Европу. При этом он получает доход и от вполне легальных видов деятельности, таких как "зелёная" энергетика и онлайн-казино. Жители Сицилии утверждают, что он даже владеет местной сетью супермаркетов. Помимо получения прибыли, законный бизнес помогает отмывать "грязные" деньги.

Доля воровская

Фото © Pinterest

По мнению авторов документального фильма, несмотря на наличие денег и власти, Денаро вряд ли может себе позволить жить припеваючи. Люди уверены, что он вынужден скрываться на маленькой ферме, каждый день испытывая страх перед будущим. Его хотят поймать слишком многие, и это не то, о чём мечтает большинство обывателей.

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