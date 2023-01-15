10 случаев, когда коты вытворяли такое, что хозяева спрашивали только одно — что с хвостатыми не так
Коты — и так животные с причудами, к этому хозяева привыкли. Но иногда усатые выдают такое, что остаётся только удивляться. Собрали 10 фото, от которых у вас глаза залезут на лоб и там и останутся.
"Он, похоже, молится на что-то", — ace_indra.
Фото © Reddit / ace_indra
"Он запрещает мне снимать эту шапочку", — grayshush.
Фото © Reddit / grayshush
"Он специально всегда так ложится", — ZephyrBird.
Фото © Reddit / ZephyrBird
"Он такой дурилка — на всех фотографиях получается только вот так", — cobra8950.
Фото © Reddit / cobra8950
"Мой кот — человек..." — shyfemalecharacter.
Фото © Reddit / shyfemalecharacter
"Идеальное место для того, чтобы вздремнуть", — Aidangameguy1Reddit.
Фото © Reddit / Aidangameguy1Reddit
"Присматривала за котами сестры, когда она была на отдыхе. Она попросила фотографию своих питомцев, и вот что у меня получилось", — 0MoodIndigo0.
Фото © Reddit / 0MoodIndigo0
"Когда он думает, что мы его не видим, встаёт и начинает ходить так... кажется, мы чего-то не знаем о наших котах", — Em_Cat2.
Фото © Reddit / Em_Cat2
"Даже не знаю, кого завели — кота или динозавра", — ruspartisan.
Фото © Reddit / ruspartisan
"Этот кот выглядит так, словно хочет рассказать тебе древнюю байку с фронта", — anoneti.
Фото © Reddit / anoneti