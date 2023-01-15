10 случаев, когда коты вытворяли такое, что хозяева спрашивали только одно — что с хвостатыми не так

"Он, похоже, молится на что-то", — ace_indra.

Фото © Reddit / ace_indra

"Он запрещает мне снимать эту шапочку", — grayshush.

Фото © Reddit / grayshush

"Он специально всегда так ложится", — ZephyrBird.

Фото © Reddit / ZephyrBird

"Он такой дурилка — на всех фотографиях получается только вот так", — cobra8950.

Фото © Reddit / cobra8950

"Мой кот — человек..." — shyfemalecharacter.

Фото © Reddit / shyfemalecharacter

"Идеальное место для того, чтобы вздремнуть", — Aidangameguy1Reddit.

Фото © Reddit / Aidangameguy1Reddit

"Присматривала за котами сестры, когда она была на отдыхе. Она попросила фотографию своих питомцев, и вот что у меня получилось", — 0MoodIndigo0.

Фото © Reddit / 0MoodIndigo0

"Когда он думает, что мы его не видим, встаёт и начинает ходить так... кажется, мы чего-то не знаем о наших котах", — Em_Cat2.

Фото © Reddit / Em_Cat2

"Даже не знаю, кого завели — кота или динозавра", — ruspartisan.

Фото © Reddit / ruspartisan

"Этот кот выглядит так, словно хочет рассказать тебе древнюю байку с фронта", — anoneti.