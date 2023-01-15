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15 января, 09:02

Минтранс предупредил об ограничении движения на Крымском мосту 17 января

На Крымском мосту 17 января будут введены ограничения в движении транспорта и закрыта автодорожная часть из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщил Минтранс РФ, призвав водителей заранее планировать поездки.

"17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в тексте.

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Накануне сообщалось, что завершена установка второго пролёта левой автомобильной части Крымского моста. Строителям в ближайшие месяцы предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить все инженерные системы, коммуникации и барьерное ограждение.

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ТАСС / ФДА "Росавтодор"

Татьяна Миссуми

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