Минтранс предупредил об ограничении движения на Крымском мосту 17 января
На Крымском мосту 17 января будут введены ограничения в движении транспорта и закрыта автодорожная часть из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщил Минтранс РФ, призвав водителей заранее планировать поездки.
"17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в тексте.
Накануне сообщалось, что завершена установка второго пролёта левой автомобильной части Крымского моста. Строителям в ближайшие месяцы предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить все инженерные системы, коммуникации и барьерное ограждение.
ТАСС / ФДА "Росавтодор"