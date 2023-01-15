Русский пилот стал свидетелем крушения самолёта в Непале и описал творившийся в небе ужас
Россиянин стал свидетелем крушения самолёта в Непале и рассказал о деталях трагедии
Место крушения самолёта в Непале. Фото © Twitter / Ajeet Kumar
Очевидцем крушения самолёта в Непале стал россиянин Александр Ковалёв. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что трагедия произошла перед посадкой: лайнер потерял скорость и завалился на крыло.
Всё случилось на глазах россиянина, который в это время собирал крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. По его словам, воздушное судно уже должно было сесть, но летело очень низко. В какой-то момент оно потеряло скорость, завалилось на левое крыло и упало.
"После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Всё работало", — сказал Александр.
Он добавил, что судно упало в речку между двумя аэропортами. Сразу же после увиденного россиянин отправился к месту, но людей было настолько много, что он даже не смог подойти ближе.
Лайф рассказывал, что трагедия произошла сегодня утром: летевший из Катманду самолёт упал между двумя аэропортами города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находилось 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли. Известно, что в числе прочих там было четыре гражданина России. Их гибель официально подтверждена.