"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 08:58

Русский пилот стал свидетелем крушения самолёта в Непале и описал творившийся в небе ужас

Россиянин стал свидетелем крушения самолёта в Непале и рассказал о деталях трагедии

<p>Место крушения самолёта в Непале. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ajeet1994/status/1614540326726926338?s=21&t=g4sHUSh5ggT9GOFjAQ63zQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ajeet Kumar</a></p>

Место крушения самолёта в Непале. Фото © Twitter / Ajeet Kumar

Очевидцем крушения самолёта в Непале стал россиянин Александр Ковалёв. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что трагедия произошла перед посадкой: лайнер потерял скорость и завалился на крыло.

Всё случилось на глазах россиянина, который в это время собирал крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. По его словам, воздушное судно уже должно было сесть, но летело очень низко. В какой-то момент оно потеряло скорость, завалилось на левое крыло и упало.

"После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Всё работало", — сказал Александр.

Он добавил, что судно упало в речку между двумя аэропортами. Сразу же после увиденного россиянин отправился к месту, но людей было настолько много, что он даже не смог подойти ближе.

Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

Лайф рассказывал, что трагедия произошла сегодня утром: летевший из Катманду самолёт упал между двумя аэропортами города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находилось 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли. Известно, что в числе прочих там было четыре гражданина России. Их гибель официально подтверждена.

Оксана Попова
  • Новости
  • непал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров