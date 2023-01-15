Русский пилот стал свидетелем крушения самолёта в Непале и описал творившийся в небе ужас

Очевидцем крушения самолёта в Непале стал россиянин Александр Ковалёв. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что трагедия произошла перед посадкой: лайнер потерял скорость и завалился на крыло.

Всё случилось на глазах россиянина, который в это время собирал крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. По его словам, воздушное судно уже должно было сесть, но летело очень низко. В какой-то момент оно потеряло скорость, завалилось на левое крыло и упало.

"После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Всё работало", — сказал Александр.

Он добавил, что судно упало в речку между двумя аэропортами. Сразу же после увиденного россиянин отправился к месту, но людей было настолько много, что он даже не смог подойти ближе.