Посол РФ подтвердил гибель всех россиян с упавшего в Непале самолёта

Все граждане России, которые были на борту потерпевшего крушение самолёта в Непале, погибли. Об этом рассказал российский посол в Непале Алексей Новиков.

"К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян", — сказал дипломат ТАСС.