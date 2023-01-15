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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 07:58
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Посол РФ подтвердил гибель всех россиян с упавшего в Непале самолёта

Посол РФ в Непале: Четверо россиян погибли при крушении самолёта Yeti Airlines

Все граждане России, которые были на борту потерпевшего крушение самолёта в Непале, погибли. Об этом рассказал российский посол в Непале Алексей Новиков.

"К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян", — сказал дипломат ТАСС.

Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта
Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

Лайф писал, что всё произошло в районе Каски. Летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находились 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли.

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Twitter / AIN NEWS 24

Оксана Попова
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