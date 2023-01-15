Посол РФ подтвердил гибель всех россиян с упавшего в Непале самолёта
Посол РФ в Непале: Четверо россиян погибли при крушении самолёта Yeti Airlines
Все граждане России, которые были на борту потерпевшего крушение самолёта в Непале, погибли. Об этом рассказал российский посол в Непале Алексей Новиков.
"К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян", — сказал дипломат ТАСС.
Лайф писал, что всё произошло в районе Каски. Летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находились 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли.
Twitter / AIN NEWS 24