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15 января, 07:58

Посол РФ подтвердил гибель всех россиян с упавшего в Непале самолёта

Посол РФ в Непале: Четверо россиян погибли при крушении самолёта Yeti Airlines

Все граждане России, которые были на борту потерпевшего крушение самолёта в Непале, погибли. Об этом рассказал российский посол в Непале Алексей Новиков.

"К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян", — сказал дипломат ТАСС.

Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

Лайф писал, что всё произошло в районе Каски. Летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находились 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли.

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Twitter / Upwardnewshq

Оксана Попова

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