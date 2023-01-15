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15 января, 07:18
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Четверо россиян находились на борту упавшего в Непале самолёта

Посольство РФ: Четверо россиян находились на борту упавшего в Непале самолёта

На борту пассажирского лайнера, упавшего в аэропорту в Непале, находились четверо россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.

"По предварительной информации, на борту этого самолёта находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан", — сказали в дипломатическом представительстве.

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Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы, причины крушения устанавливаются. Предварительно, жертвами стали как минимум 30 человек.

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Twitter / Wajahat Kazmi

Татьяна Миссуми
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