Четверо россиян находились на борту упавшего в Непале самолёта
Посольство РФ: Четверо россиян находились на борту упавшего в Непале самолёта
На борту пассажирского лайнера, упавшего в аэропорту в Непале, находились четверо россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.
"По предварительной информации, на борту этого самолёта находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан", — сказали в дипломатическом представительстве.
Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы, причины крушения устанавливаются. Предварительно, жертвами стали как минимум 30 человек.
Twitter / Wajahat Kazmi