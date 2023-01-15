Четверо россиян находились на борту упавшего в Непале самолёта

На борту пассажирского лайнера, упавшего в аэропорту в Непале, находились четверо россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.

"По предварительной информации, на борту этого самолёта находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан", — сказали в дипломатическом представительстве.