На Филиппинах в результате наводнений погибло 27 человек

На Филиппинах бушует мощное наводнение, которое унесло жизни 27 жителей. Ещё 11 человек пострадали, а трое числятся пропавшими без вести. Информация следует из сводки Государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий.







Из-за непогоды оказалось повреждено более 1280 домов, 369 из них полностью разрушены. По данным сводки, было эвакуировано 112 596 человек. В настоящее время они размещены в 217 пунктах временного размещения. По предварительным данным, практически десяти тысячам жителей пришлось покинуть дома из-за ЧП.

Более того, в 54 городах наблюдаются проблемы со светом: там нарушено электроснабжение. В 14 населённых пунктах возникли перебои в подаче воды, а в 13 повредились линии связи. Также происшествие повлияло на работу 24 морских портов, 54 моста и 215 дорог повреждены. В 532 городах и муниципалитетах страны остановили занятия для учащихся, а в 127 люди прекратили работать.