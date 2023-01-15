В нескольких регионах Перу продлили чрезвычайное положение из-за беспорядков
В результате беспорядков в Перу погибло не менее 42 человек. Обложка © twitter / NDTV News feed
В нескольких регионах Перу продлён режим чрезвычайного положения. Причиной тому послужили продолжающиеся акции протеста, которые начались после ареста экс-президента государства Педро Кастильо. Соответствующий указ опубликован в правительственной газете Peruano.
Прежде режим вводили 15 декабря 2022 года сроком на один месяц. С сегодняшнего дня он продлевается на такой же период. В частности, теперь чрезвычайное положение введено в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, Андауайлас департамента Апуримак,Тамбопата и Тауаману, а также в округе Тората.
Ранее Лайф писал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо в декабре прошлого года. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов.
Позднее присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте, что привело к массовым протестам по всей стране. Известно, что, по последним данным, в них погибло не менее 42 человек. После этого Болуарте в обращении к нации попросила прощения у жителей страны за то, что не смогла предотвратить гибель участников акций протеста в декабре 2022-го и январе 2023 года.