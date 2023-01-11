Генпрокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента страны Болуарте
Генпрокуратура Перу начала расследование в отношении президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей во время протестных акций. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
"Генпрокурор предписал начать предварительное расследование против президента Дины Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы, главы МВД Виктора Рохаса, министра обороны Хорхе Чавеса", — сказано в сообщении в "Твиттере".
Расследование связано с такими предполагаемыми преступлениями как геноцид, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, совершёнными во время манифестаций в декабре 2022 года и январе 2023 года в регионах Апуримак, Ла-Либертад, Пуно, Хунин, Арекипа и Аякучо.
Напомним, в начале декабря Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, приняли сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого вспыхнули массовые протесты, из-за чего Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП. Позднее Парламент страны одобрил проведение досрочных выборов весной 2024 года.
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