Генпрокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента страны Болуарте

Генпрокуратура Перу начала расследование в отношении президента Дины Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей во время протестных акций. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Генпрокурор предписал начать предварительное расследование против президента Дины Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы, главы МВД Виктора Рохаса, министра обороны Хорхе Чавеса", — сказано в сообщении в "Твиттере".