Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 20:55

Полиция Перу задержала президента Кастильо после импичмента

Национальная полиция Перу задержала президента Педро Кастильо, которому парламент страны объявил импичмент. Об этом стало известно из сообщения правоохранителей в "Твиттере". При этом главу государства в ведомстве официально назвали "бывшим" президентом.

"Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", говорится в заявлении.

Обвинения Кастильо в мятеже, злоупотреблении полномочиями и серьёзном нарушении общественного спокойствия были переданы госпредставителем Перу Даниэлем Сориа в генпрокуратуру страны.

Распущенный парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо

Распущенный парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо

Напомним, в начале декабря парламент Перу в третий раз утвердил процедуру импичмента президенту Педро Кастильо. Первая попытка объявить импичмент президенту в ноябре прошлого года не получила необходимой поддержки, а вторая, в марте 2022-го, была отклонена парламентариями после обсуждения по существу.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Paolo Aguilar

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров