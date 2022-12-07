Полиция Перу задержала президента Кастильо после импичмента

Национальная полиция Перу задержала президента Педро Кастильо, которому парламент страны объявил импичмент. Об этом стало известно из сообщения правоохранителей в "Твиттере". При этом главу государства в ведомстве официально назвали "бывшим" президентом.

"Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", — говорится в заявлении.

Обвинения Кастильо в мятеже, злоупотреблении полномочиями и серьёзном нарушении общественного спокойствия были переданы госпредставителем Перу Даниэлем Сориа в генпрокуратуру страны.