Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции на ЧМ

Пресс-атташе сборной Бразилии по футболу грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции. Встреча с журналистами была посвящена матчу бразильцев против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

С прессой общался игрок бразильцев Винисиус Жуниор, когда на стол запрыгнул кот. Сотрудник национальной команды двумя руками взял животное за шкирку и сбросил его на пол. Собравшиеся журналисты явно были в шоке от случившегося, ведь по залу пробежал звук сильного удивления. Несмотря на это, кот остался на пресс-конференции, расположившись у стола.