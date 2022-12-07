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7 декабря, 20:41

Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции на ЧМ

Пресс-атташе сборной Бразилии по футболу грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции. Встреча с журналистами была посвящена матчу бразильцев против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбрасывает кота со стола во время пресс-конференции на ЧМ-2022. Видео © Twitter / simpraisa

С прессой общался игрок бразильцев Винисиус Жуниор, когда на стол запрыгнул кот. Сотрудник национальной команды двумя руками взял животное за шкирку и сбросил его на пол. Собравшиеся журналисты явно были в шоке от случившегося, ведь по залу пробежал звук сильного удивления. Несмотря на это, кот остался на пресс-конференции, расположившись у стола.

Эксперт спрогнозировал зрелищный четвертьфинал ЧМ-2022

Эксперт спрогнозировал зрелищный четвертьфинал ЧМ-2022

Как уже писал Лайф, сборная Бразилии победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу и обеспечила себе выход в четвертьфинал мирового первенства. А Хорватия в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в серии пенальти со счётом 3:1 обыграла команду Японии. Четвертьфинал между сборными Бразилии и Хорватии состоится 9 декабря.

Обложка ©

Twitter / simpraisa

Иван Косицын

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