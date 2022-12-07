Россиянам объяснили, как не купить новогоднюю подделку на маркетплейсах

К приближающемуся Новому году многие хотят приобрести достойные и красивые подарки, не разорившись на этом. О том, как выбрать правильные презенты на маркетплейсах, рассказал в беседе с Лайфом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, приобрести хороший товар дистанционно через интернет-магазин в период ажиотажного спроса достаточно сложно. Поэтому, чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно знать и выполнять несколько несложных правил. Например, не стоит доверять слишком низкой цене, особенно если это касается незнакомых товаров. Это противоречит законам торговли, так как никто не станет торговать себе в убыток. За фантастически привлекательной ценой обычно скрывается брак или подделка.

"Не нужно радоваться скидкам в 40, 50 и более процентов. Достаточно присмотреться к зачёркнутой первоначальной цене, чтобы понять, что она завышена в 2–3 раза, и после применения большой скидки фактическая цена окажется почти неотличимой от той, по которой аналогичный товар предлагается в офлайн-магазинах. В таких случаях следует потратить несколько минут, чтобы сравнить реальные цены у различных продавцов", — советует Хаминский.

Также эксперт рекомендует не покупать товары известных марок по цене значительно ниже, чем в фирменных магазинах, потому что таких подарков не бывает. А вот процедура возврата окажется крайне трудоёмкой и непростой. Чтобы избежать проблем с приобретением вещей на маркетплейсах, юрист призывает всегда покупать товары по разумным ценам и с привычными скидками.

Хаминский считает, что лучше потратить время и поискать желаемые покупки в обычных магазинах, сфотографировать бирки и сами изделия, записать цену, а уже затем начинать поиск в интернете по более выгодной цене. Часто поставщик дистанционно продаёт тот же самый товар значительно дешевле. Кроме того, всегда нужно пользоваться возможностью платного или бесплатного возврата. Так, в некоторых интернет-магазинах есть опция доставки в пункт выдачи заказа с оплатой после осмотра. Должная осторожность, внимательность и осмотрительность всегда помогут сделать правильный выбор, приобрести качественные вещи и сэкономить денежные средства, подытожил юрист.