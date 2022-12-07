Попова заявила, что грипп в этом году пришёл в Россию всерьёз
Глава Роспотребнадзора Попова: Пришедший вариант гриппа наносит серьёзный ущерб здоровью
В этом году штамм гриппа H1N1 пришёл в Россию всерьёз, он наносит самый сильный ущерб здоровью человека. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Да, грипп пришёл в этом году всерьёз. Самое неприятное в этой ситуации, что пришёл именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в девятом году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию 2009–2010 годов", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".
Как уточнила руководитель Роспотребнадзора, все необходимые меры против гриппа принимаются в России в полном объёме. Это и ношение защитных масок в общественных местах, и мытьё рук и лица, а также промывание дыхательных путей.
Попова добавила, что российская система здравоохранения готова к приёму большого числа пациентов с гриппом. При этом она выразила надежду, что этого удастся избежать. Глава Роспотребнадзора посоветовала в случае плохого самочувствия оставаться дома. Она также призвала россиян не заниматься самодиагностикой, а обращаться к врачу в случае недомогания.
Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе залечь в берлогу на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.
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