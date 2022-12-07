Попова заявила, что грипп в этом году пришёл в Россию всерьёз

В этом году штамм гриппа H1N1 пришёл в Россию всерьёз, он наносит самый сильный ущерб здоровью человека. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Да, грипп пришёл в этом году всерьёз. Самое неприятное в этой ситуации, что пришёл именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в девятом году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию 2009–2010 годов", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Как уточнила руководитель Роспотребнадзора, все необходимые меры против гриппа принимаются в России в полном объёме. Это и ношение защитных масок в общественных местах, и мытьё рук и лица, а также промывание дыхательных путей.